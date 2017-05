Preparan denuncia contra ex alcalde de Altamira

ALTAMIRA.- La administración municipal procederá a demandar legalmente a ex funcionarios del pasado gobierno y empresas constructoras, entre ellos el ex alcalde Armando López Flores, debido a la realización de obras que no fueron concluidas.

Alma Laura Amparán Cruz, presidenta municipal de Altamira, explicó que son alrededor de 13 obras de electrificación en su mayoría en las márgenes del río Tamesí por un monto superior a los 30 millones de pesos, sin embargo, no fueron concluidas.

Destaca que serán los responsables del área jurídica los que proceden a demandar penalmente a los responsables de dichos proyectos que no fueron realizados.

Entre las empresas encargadas de los trabajos de electrificación se encuentra Ingeniería Real, José Eduardo Ramos, Ingeniería Proyecto Torre, Refugio González Medrano, Sergio Iván Rojas, Edificadora del Golfo Norte, y Alexander Trejo Acevedo.

Por su parte, Francisco Javier Ortiz Carreón, Contralor Municipal, estableció que la denuncia penal será ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por daños patrimoniales.

Asimismo, destaca que con respecto a la Edificadora del Golfo Norte, propiedad de Javier Gil Ortiz, fue la que se encargó de la construcción del actual edificio de gobierno, donde le pagaron más de 20 millones de pesos e incluso cobró un transformador a precio doble.

El funcionario añade que entre los ex servidores públicos que podrían estar implicados en “malas prácticas” son: el ex alcalde Armando López Flores, el ex director de obras públicas, Antonio Martínez Nimmerfall, la ex tesorera Rosalinda Sánchez Reséndez y el ex contralor Marco Antonio Gómez Castillo.

“Incluye a quienes fueron funcionarios porque ahí se incluyen malos comportamientos porque aprobaron este tipo de anomalías y pagaron”, señaló.