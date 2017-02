Afloran más obras públicas inconclusas

Ciudad Victoria. – El ex secretario de Obras Públicas del Gobierno de Egidio Torre Cantú, Manuel Rodríguez Morales, dejó dos importantes obras de Tampico inconclusas con una inversión superior a los 600 millones de pesos para la modernización de los mercados municipales y del Paseo del Canal de La Cortadura.

Ésto, a pesar que ambos proyectos tenían fecha de terminación el pasado mes de diciembre del 2016 y el 31 de marzo de este 2017, respectivamente. Magdalena Peraza Guerra, alcaldesa de Tampico, dijo que el retraso de uno y otro proyecto es responsabilidad de las compañías constructoras y del ex funcionario ya señalado.

“Las obras de los mercados quisiéramos que ya nos pudieran decir que van a cumplir con el plazo de entrega el 31 de marzo pero no será así, igual sucede con el Paseo del Canal de La Cortadura, que tendría que haber sido terminada el 31 de diciembre pasado y tampoco se concluyó; todo ello responsabilidad por la anterior administración estatal”, expresó.

Además de los mercados municipales de Tampico, también en el sur del Estado se enumeran otras obras importantes aplazadas, como el Hospital Civil de Ciudad Madero, mientras que de la construcción del paso a desnivel de El Barquito en Altamira aún está en veremos.

Hay que recordar que en el último año de su período constitucional, Egidio Torre Cantú ejerció, al menos, un presupuesto de 46 mil 844 millones 88 mil pesos, pero dejó sin dinero a su sucesor, siendo que ese monto fue programado para que se aplicara en 12 meses (acorde a decreto del Congreso del 2015) y no en nueve, como supuestamente se hizo.

“A pesar de todo ello seguimos trabajando la obra de los mercados, que al inicio de nuestra administración municipal, el primero de octubre del 2016, tenía un 15 por ciento y a base de estar presentes cada semana llevamos un 50 por ciento de la misma aunque no se ha terminado”, exaltó la edil porteña.

REBASA LOS 240 MDP DEUDA PÚBLICA DE TAMPICO

La administración municipal del ex alcalde de Tampico, Gustavo Torres Salinas, dejó una deuda total de 240 millones de pesos al gobierno de Magdalena Peraza Guerra y será la Auditoría Superior del Congreso del Estado quien defina el futuro de este pasivo que aún esta sin resolver.

La actual presidenta municipal explicó que del crédito a Banobras, para los mercados, queda un pasivo de 128 millones de pesos, pues ya se comenzó a pagar a razón de un millón 900 mil pesos mensuales.

Además se tiene una deuda de tres millones de pesos que se le prestaron indebidamente a los regidores y pasivos que ya fueron liquidados al SAT y otros restituidos a la Federación en un desorden fi nanciero que aún no han podido recuperar.

“Nosotros recibimos una deuda o pasivo de 109 millones de pesos, más los 128 millones de pesos del préstamo de Banobras para los mercados municipales que lo estamos pagando con un millón 900 mil pesos mensuales y algunas otras cosas que fueron saliendo en el camino; por ejemplo, los tres millones de pesos que indebidamente se les otorgaron prestados a los regidores”, precisó.

Y necesariamente para tratar este tema, se debe su presencia en esta capital para sostener una entrevista en privado con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. “Precisamente vengo a platicar con la secretaria de Finanzas que creo podemos resolver de forma bipartita, ya nosotros hicimos llegar el informe en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Congreso del Estado y ellos son los que toman las decisiones sobre el ex alcalde Gustavo Torres Salinas”, apuntó.

Entre las irregularidades heredadas por la anterior administración municipal destacan adeudos públicos, pago de aguinaldos, devoluciones de recursos a la Federación, pagar deudas al SAT, préstamos que se dieron a los regidores que no debieron haber existido por un monto de tres millones de pesos.