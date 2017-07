El vídeo más visto en Facebook

En tan solo un mes el video ‘Get clever with your clutter… and these 7 organization hacks!” (Ponte inteligente con tu desastre… y estos 7 trucos para el orden), se ha convertido en el video más visto en la historia de Facebook, pues suma hasta el momento más de 342 millones de reproducciones.

El video de 1 minuto 37 segundos, fue subido por la página Blossom, el pasado 18 de mayo y hasta el momento cuenta con 342 millones 348 mil 320 reproducciones, siendo el video con más reproducciones en Facebook.

En el material audiovisual se enseñan diferentes tips para doblar la ropa, cómo acomodarla en los ganchos para que no se arruga o cómo lograr que no se caiga de ellos, entre otros.

Este video superó a la parodia de la película de terror ‘Rings’, el cual cuenta con 332 millones de reproducciones y ahora se encuentra en segundo lugar, mientras que el tercer lugar pertenece a un video de Buzfeed Tasty, en el que se muestra cómo hacer crecer fruta en una cocina y cuenta con 295 millones de reproducciones.