Video: Ruso se entierra en ataúd por 24 y lo transmite en YouTube

Un bloguero ruso de nombre Gabar salió a la superficie tras pasar 24 horas bajo tierra en un ataúd de madera, encierro voluntario que pudo ser seguido en vivo por Youtube.

“¡Estoy bien!”, gritó el joven ruso cuando sus compañeros retiraban con la ayuda de palas los últimos trozos de tierra que cubrían el ataúd, labor que se vio dificultada por la nieve y el intenso frío reinante.

Nada más al salir, Gabar reconoció que, aparte de un pequeño dolor de cabeza, se encuentra perfectamente, aunque confesó que tras cumplir las doce horas el encierro se le hizo cuesta arriba en el plano psicológico.

Tras ser vitoreado por los presentes y abrazado efusivamente por su madre, que le esperaba al borde del hoyo de un metro de profundidad, se tomó un vaso de coñac para celebrar la hazaña.

“Esto no se puede comparar con nada que he hecho antes. De nuevo, insisto en que no se debe repetir este experimento, sea con preparación o sin ella”.

Gabar dijo que los respiraderos funcionaron perfectamente, aunque durante la noche, pese a que la caja estaba acondicionada y metalizada en su interior, sintió frío.