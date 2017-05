VIDEO: Niña presume prótesis y así reaccionan sus compañeros

Anu es una pequeña niña de siete años que estudia en Birmingham, Inglaterra, y que se convirtió en una sensación en redes sociales después de un video con su nueva prótesis.

La niña perdió su pierna derecha poco después de nacer, por lo que ha utilizado prótesis toda su vida. Sin embargo, todo cambió cuando recibió la llamada ‘prótesis de cuchilla’, que le permite correr, hacer ejercicio y moverse con mayor facilidad.

Anu llegó ese día con su nueva prótesis a la escuela, y después de cruzar el patio de su escuela a paso apurado, presumió con gran alegría su cuchilla color rosa a sus compañeras. La reacción de las niñas enterneció a las redes sociales, ya que todas la reciben con abrazos, la felicitan e inmediatamente se ponen a correr y jugar con ella.

El video rápidamente se viralizó y muchos señalaron la ternura de las imágenes.

Anu is seven and goes to school in Birmingham. Look what happened when she showed her friends her new sports blade. It’s just gorgeous!🏃‍♀️ pic.twitter.com/Aa1UlnhlQy

— BBC Midlands Today (@bbcmtd) 3 de mayo de 2017