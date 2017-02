VIDEO: ‘Blue King’, el perro que llora al notar que su familia lo abandonó

Blue King es un pitbull al que su familia dejó en el refugio Carson Shelter de California, y sus nuevos guardianes se dieron cuenta de que el perro lloraba en su jaula, al sentir la ausencia de su familia. No quería comer y solo seguía llorando y mirando a través de los barrotes.

Jennifer dijo a The Dodo:

“Parecía muy triste y deprimido. Ni siquiera me observaba, todos los demás perros hacían contacto visual y movían la cola, pero él no se levantaba, no venía a verme”.