Una británica altera imágenes de Facebook durante cuatro años para simular que tiene novio

Durante cuatro años, la británica Jill Sharp utilizó las imágenes que una pareja publicaba en F para inventarse una vida ficticia y asegurar que estaba comprometida con el hombre que aparecía en esas instantáneas, informa ‘DAILY RECORD”.

En este acoso silencioso, Sharp siguió los movimientos del joven y su verdadera novia —Graham McQuet y Marianne Stirling, respectivamente—, alteró las fotografías y las compartió en las redes sociales.

Esa mujer incluso creó una cuenta ficticia para McQuet en Twitter, con la que se intercambió mensajes. Cuando comentó que su supuesto enamorado la había propuesto matrimonio, sus amigos sospecharon de la situación y comenzaron a investigar.

Primero, las amistades de esa mujer estimaron obvio que ciertas imágenes no parecían reales, pero después se asustaron cuando conocieron que el hombre tenía otra prometida. Al parecer, la pareja real comunicó a la Policía la conducta de Jill Sharp, pero las autoridades habrían respondido que no podían hacer nada al respecto.

Hearing Graham McQuet baby beater of the Jill Sharp stalking saga works in a bank & is from England originally & caught cheating on Tinder pic.twitter.com/mekkBaL6Gi

— Padraig (@BlackhillBam) 9 de febrero de 2017