¡Quítate frappuccino unicornio! Aquí llega el pan de Groot

Como ya todos saben, Disney le está sacando jugo a las franquicias que adquirió al comprar Marvel, y ahora está transformando sus parques con atracciones relacionadas al universo cinematográfica de la Casa de las Ideas, incluido los Guardianes de la Galaxia.

Guardians Of The Galaxy: Mission BREAKOUT! es el nombre de su nueva atracción (antes conocida como The Twilight Zone Tower of Terror) en Disneyland, donde se han registrado filas de hasta nueve horas para poder entrar. Pero eso no fue todo, gracias a las fotos de los suertudos que han podido viajar a California en estos días, nos enteramos que también están vendiendo ¡pan de Groot!

No lo hemos probado, pero el simple hecho de su existencia ha hecho desmoronarse, cristal de azúcar a cristal de azúcar, el imperio del frappuccino unicornio.El Groot hecho de pan tiene sus ojitos de aceitunas negras y su cabello de queso chedar y chiles jalapeños (también se rumora que hay una versión vegana). En cuanto al pan, nadie dice si es dulce o salado. Nosotros creemos que sabe a corteza… ¿entienden? Porque es corteza de pan y él es un árbol y los árboles tienen corteza ¿Ah?, ¿sí?, ¿lo captan? Es un buen chiste, tienen que admitirlo.

El pan está de venta en las tiendas de Cosmic Canteen, Groot-shaped y Fairfax Market en Disneyland. Los reportes dicen que el día que salieron a la venta se terminaron en pocas horas, pero no han especificado ni cuánto cuestan ni la cantidad de piezas que hacen al día.