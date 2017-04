¿Puedes ver a la serpiente en esta imagen?

Un nuevo reto viral se apoderó de Internet en los últimos días, aunque este no fue creado por algún diseñador, sino que surgió de una fotografía real de un reptil camuflado.

La bióloga Helen Pylar tomó su cuenta de Twitter y compartió la imagen de lo que pareciera un simple bosque, pero añadió una frase ‘¿pueden ver a la serpiente?’. Inmediatamente se volvió viral y miles de usuarios intentaron descifrar dónde estaba el reptil.

Received this from a fellow HERper this morning. No caption needed, the task was implied: “can you spot the snake?” 🐍 pic.twitter.com/oVkjOm8ufy

— Helen🐍👩🏼‍🔬 (@SssnakeySci) 23 de abril de 2017