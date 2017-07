Policías atienden alboroto y terminan gozando como niños (Video)

Una pareja de policías se convirtió en cómplice de un caso de ‘alboroto’ por el que habían sido llamados.

Los agentes Carrie Lee y Joe Jones habían acudido a un vecindario en la ciudad de Asheville, en Carolina del Norte, tras ser alertados por una denuncia telefónica sobre disturbios en la zona durante las celebraciones por el 4 de julio, informó la prensa local.

Pero en lugar de poner ‘orden’, Lee y Jones terminaron participando en un divertido juego improvisado de tobogán acuático junto a residentes del lugar.

La oficial Lee confirmó que cuando llegó junto a su compañero, notó que el asunto no era una emergencia.

And the love keeps coming! Thanks @GMA for the shout out! https://t.co/TJ3Dy1eYMG #policehavefuntoo #copsandkids #AVLPD pic.twitter.com/4YUF9AA0Kn

— Asheville Police (@AshevillePolice) 4 de julio de 2017