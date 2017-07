Periodistas Argentinos se burlan de México

¡Fuertes declaraciones en contra del futbol mexicano! El periodista argentino, Flavio Azzaro, aprovechó algunos minutos durante el programa de aquel país ‘Futbol al Horno’ para insultar la calidad del balompíe azteca y decir una barbaridad de ofensas.

“Yo no menosprecio el futbol mexicano, yo digo que es una mierda, yo digo que es una cagada el futbol mexicano. No es la verdad, es lo que pienso yo, una cagada total. Ninguno de todos los que estamos acá vio en toda su vida un partido entero, los 90 minutos del futbol mexicano”, dijo Azzaro.

No conformes por lo dicho por Flavio, la persona de Augusto César se agregó a los insultos contra el futbol azteca y de paso ofendió en todo momento a México.

“Tienes razón, el futbol mexicano es inmirable, no marcan, no defienden, no saben nada. Lo único bueno de México es el Chavo (del 8), no existe ese país”, comentó.