Oficial de tránsito de Sinaloa desata ola de piropos

Las fotografías de una policía de educación vial de Culiacán, han desatado el furor de las redes sociales en las últimas horas.

Y es que en dichas imágenes, la oficial del estado de Sinaloa aparece laborando con toda normalidad en las calles de la ciudad con su uniforme oficial.

Sin embargo, lo ajustado de sus pantalones desató una ola de piropos en las distintas plataformas digitales, en la que los usuarios aseguran que con una mujer así, sí se dejarían infraccionar.

“Como no dejarse arrestar, hasta dejó que me haga una revisión de rutina” y “No puedo esperar para ir a Culiacán y que me arresten”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento se desconoce el nombre de la responsable de paralizar el tránsito en las calles de Culiacán, pero en redes sociales sus imágenes circulan con gran velocidad.