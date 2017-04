¿McDonald’s se unió al lado obscuro?

Definitivamente los códigos de vestimenta en el trabajo son uno de los inconvenientes de laborar para las grandes empresas. Ya sea que se trate de llevar un uniforme o ponerse los colores de la compañía, por lo menos algunos lugares de trabajo han tratando de modernizarse en los últimos años.

McDonald’s renovó sus uniformes recientemente, aunque los usuarios de Twitter no pueden dejar de notar que se parecen mucho a los de las personas que trabajan a bordo de la Estrella de la Muerte.

Después de twittear los diseños de sus nuevos uniformes, los fans bromearon que el personal de McDonald’s se parecía a la Primera Orden.

Algunos incluso sugirieron que tal vez la Estrella de la Muerte trae un McDonald’s a bordo.

What do you think of the new McDonalds uniforms, designed by the resident Death Star uniform person pic.twitter.com/fnyQzLquAy

— Anthony (@Ant_DC) 22 de abril de 2017