La carta de un aficionado de Jaguares

Luego de que este jueves se informará de la desaparición del equipo Jaguares de Chiapas, al ser desafiliado de la Femexfut por el adeudo de salarios a personal administrativo y jugadores, que ascienden a los casi 72 millones de pesos, el usuario de Twitter @AdanElSiete escribió una carta en la que deja ver su sentir hacia el equipo chiapaneco del que era aficionado.

Este es el mensaje integro que dirigió a los ahora extintos Jaguares de Chiapas:

La gente siempre repite ‘con tu equipo en las buenas, las malas y las peores’ pero yo ya no sé cómo llamar a este infierno. Desde hace unos años, se han encargado de humillar, sobajar, destruir, acabar con la afición de Chiapas, nos querían desaparecer y lo lograron.

Ya no me importan las burlas de otras ‘aficiones’ que preguntan ‘¿a poco alguien le va a Jaguares?’ Está claro que eso a estas alturas me es indiferente, solo que ello no saben ni se imaginan el dolor que algo como esto causa.

Nosotros, afición, no tenemos la culpa de que personajes deleznables como Carlos López Chargoy desprecien equipos así, tampoco de los manejos en liga hechos porquería que terminan por afectarnos, al final nos dejan en mal como equipo, plaza y sociedad.

Hoy que murió Jaguares también murió un pedacito de mi, es imposible ignorar la desaparición de algo que fue parte de mi vida 15 años, del estadio que fue mi casa, mi lugar favorito. Ya pueden estar en paz, el equipo que ‘manchaba’ su liga de primer mundo ya se fue, y con ello nosotros que quizá nunca merecimos una sola alegría.