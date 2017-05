Ivanka Trump promociona su nuevo libro de esta manera (Video)

Las redes sociales han estallado al presenciar un video de la hija del mandatario de Estado Unidos.

Ivanka Trump compartió un video en su cuenta de Facebook en el que se le ve bailando muy animada con dos de sus hijos, la publicación rápidamente acumuló más de dos millones de reproducciones.

“Los pequeños momentos importan, especialmente para las mamás que trabajan. En una fiesta de baile con mis hijos después del trabajo”, versa el texto que acompaña el material de Facebook.

De esta manera, la mayor de la descendencia Trump promociona su segundo libro ‘Women Who Work: Rewriting the Rules for Success’ (Mujeres que trabajan: Reescribiendo las reglas para el éxito).