Graban curioso plan para sacar a una rata de su casa ¡y funciona!

Las chicas, llamadas Jody, Logan, Briana y Meg, son estudiantes de la Duquesne University en Pittsburgh (Estados Unidos) y viven en la misma casa. Cuando se dieron cuenta de la presencia de una rata, buscaron una manera de expulsarla.

No es la primera vez que un roedor entra a su casa. Hace justo un año, recuerdan que encontraron una y tuvieron que llamar a un exterminador para solucionarlo. Pero esta vez, no pudieron conseguir a alguien que las ayudara.

“Estábamos enloqueciendo”, dijo Jody Mackin, una de las estudiantes, al portal BuzzFeed. Por fortuna, se les ocurrió una idea que se ha vuelto viral.

El roedor se encontraba en el baño, en el primer piso. En cuanto lo localizaron, decidieron trabajar en equipo. Lo primero que hicieron fue bloquear los accesos a otras partes de la casa.

Una de las chicas se colocó dentro del baño, la otra justo afuera en camino a las escaleras, y la otra en la puerta principal. Cada una tenía una escoba y tenían como plan crear un camino que condujera a la rata hacia la salida.

Era una labor que requería coordinación y, por supuesto, el golpe preciso por parte de cada una. Antes de saber si resultaría, otra de ellas decidió grabar el momento justo en que pusieron en marcha el plan.

El momento llegó y, en medio de gritos y dudas sobre si todo saldría bien, la rata salió y cada joven hizo lo que le tocaba. Al final, la celebración no se hizo esperar.

We came up with this ridiculous plan to get this rat out of our house and IT ACTUALLY WORKED!!!! BYE BITCH pic.twitter.com/c5qW76mzP8

— Jody Mackin (@jodeball4REALZ) 17 de febrero de 2017