El gesto de un policía para un niño que le tenía miedo

Como todos saben..hace 3 semanas atrás me robaron el celular… La pareja que me trajo a mi casa llamo al 911 para denunciar el hecho… La policía se acercó hasta mi casa, muy amablemente me pidieron mis datos y me preguntaron datos sobre la persona que me robo.. pero en mi casa estaba NACHITO!! Se asustó muchísimo cuando vio la sirena de la policía.. lloraba.. no lo podiamos calmar con nada.. el policía le explicaba que él no le iba a hacer nada.. y le dijo.. vas a ver que vamos a volver.. y te vamos a traer un presente… Obviamente pensamos no vuelven más…pero no… Hoy nos tocan el timbre y era una oficial del 911…el mismo que me tomo los datos.. Y LE TRAJO A NACHITO SU PRESENTE.. UN LIBRITO DE SPIDERMAN CON UNAS PINTURITAS.. la verdad lo comparto.. xq esto no me contaron… Lo viví en carne propia.. me emocioné hasta las lágrimas igual mi marido.. xq fue un gesto que no se ve habitualmente… Así que GRACIAS CRISTIAN XQ REALNENTE ESO NO SE VE TODOS LOS DIAS… FUE UN GESTO MUY NOBLE DE TU PARTE.. ojalá llegue a tus oídos este mensaje.. GRACIAS de todo corazón… Lo que más me emociono fue ver la carita de nacho… Esa sonrisa de felicidad.. no me la borra nadie… .. ojalá lo compartan… 🙂

Posted by Celeste Lehmann on lunes, 3 de julio de 2017