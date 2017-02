¿Es el fantasma de una niña?

“Parece un chiste pero te aseguro que no tiene ni puñetera gracia” dijo trabajador español que toma fotografía.

Un concejal del ayuntamiento de Vegas del Genil, en Granada (España) asegura haber capturado con su cámara la figura fantasmal de una niña pequeña en un oscuro pasillo de esa institución.

A raíz de ese suceso, contrataron los servicios de una médium para sacar a ese espíritu de la casa consistorial.

La historia ocurrió el pasado 3 de febrero, cuando un concejal del ayuntamiento andaluz tuvo que quedarse hasta tarde en el edificio para terminar un proyecto.

Según cuenta el empleado público al diario Ideal, ese día “hacía un frío anormal” y se escuchaban sonidos extraños desde el fondo de un pasillo, “como si alguien arrastrara una caja de folios”.

El concejal decidió no encender la luz y sacó su teléfono para hacer una foto con flash.

De esta forma pretendía iluminar brevemente el pasillo y así asegurarse de que no había ladrones en el lugar, pero en la foto se encontró con la inesperada aparición de la niña.

“Entré en estado de pánico”, dijo el concejal, que pidió ayuda a sus compañeros por teléfono para que se acercaran a buscarle.

A raíz de estos hechos, otros empleados del ayuntamiento también reconocieron haber sentido fenómenos extraños en el pasado y la historia se propagó por todo el pueblo. Tras lo ocurrido, un concejal decidió llamar a una espiritista para que realizara una “limpia de energía” en el edificio público la semana siguiente.

“Esto siempre me ha parecido una gilipollez (estupidez)”, dijo el concejal con respecto al exorcismo. “Pero tengo que admitir que me cagué de miedo”, agregó, enfatizando luego que, aunque pareciera un chiste, su historia “no tiene ni puñetera gracia”. El protagonista de la historia ha preferido no revelar su identidad: “Me van a tomar por loco”, reconoce.