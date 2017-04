Encuentra a su novia en la cama con otro y su reacción se hace viral

Un hombre de la ciudad de Emory (Texas, EE.UU.) sorprendió a miles de usuarios de las redes sociales con su inesperada reacción tras entrar en su casa y encontrar a su novia en estado de embriaguez durmiendo con otro hombre.

A diferencia de lo que la mayoría de personas habría hecho en su lugar, Duston Holloway evito hacer un escándalo y decidió fotografiar a la pareja sin siquiera tratar de despertarlos o hacer notar su presencia. Incluso, aprovecho para tomarse una ‘selfie’ y compartió las imágenes en Facebook con el mensaje: “¡Cuando llegas a casa y encuentras a otro hombre en la cama con la mujer que amas! Buenos hombres merecen buenas mujeres”.

Según señala “The Sun”, aunque el joven de 23 años sitió en un comienzo “ganas de patear en el trasero” al intruso, mantuvo la calma. Sin embargo, aseguró que tuvo la intención de despertar a su novia: “Iba a preguntarle si tenía que dormir en la habitación de huéspedes y qué tipo de desayuno le gustaba al sujeto”.

Como era de esperar, la historia se hizo viral rápidamente. Duston ha recibido cientos de mensajes de apoyo y admiración de todas partes del mundo por su forma de actuar, e incluso alguna declaración de amor. “No hay necesidad de golpear a alguien cuando estén decepcionados. Ser una mejor persona siempre es la mejor opción”, escribió Holloway en la red social.

