En kínder le dijo que se casaría con ella; y 20 años después…

La pareja se conoció en un kínder de Phoenix, en el que solían jugar juntos, corretearse y preferían quedarse despiertos durante la siesta. En un posteo publicado en la cuenta The Way We Met en Instagram, Matt escribió que recuerda perfectamente cuando, frente a todos sus compañeros de clase, le declaró su amor a Laura, “Estaba enamorado de Laura de niño, sigo estándolo”.

Después de kínder y preprimaria, los dos se separaron. Años después, exactamente en la prepa, se reencontraron cuando Laura vio en el celular de un amigo el nombre de Matt. Ese amigo en común quiso “unir” a Matt y a Laura, pero ella estaba nerviosa y dudosa al principio.

“No quería salir con él al principio”, dijo Laura. “Pero me escribió y nos llevamos muy bien”.

Después de dos semanas de platicar, los dos comenzaron a andar. A pesar de haber estudiado en diferentes preparatorias y universidades (en estados alejados), supieron cómo llevar la relación y permanecer juntos.

En mayo de 2015, Matt mantuvo su promesa de kínder y le propuso matrimonio a Laura. Ella sólo pensaba que estaban allí para un día de picnic para celebrar el final de su primer año de universidad.

“Mientras íbamos a nuestro kínder, todo el tiempo Laura me preguntó por qué estaba tan ansioso. Todo el tiempo chequé mi bolsillo para ver si el anillo seguía ahí,” Matt le dijo a HuffPost. “Estando en el patio, me hinqué y en ese momento llegó mi hermano para tomar fotos. Laura estaba en shock. Le di mis razones de porque me quería casar con ella… y dijo que sí”.

La pareja se casó en diciembre de 2016, comprobando que los cuentos de hadas sí existen.