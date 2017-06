En EU creen que la leche con chocolate viene de vacas color café

Unas 16 millones de personas en EU no saben que la leche de chocolate es una combinación leche, cacao y azúcar

Un siete por ciento de los adultos estadounidenses creen que la leche de chocolate proviene de las vacas color café.

Lo anterior fue revelado por una encuesta representativa hecha a nivel nacional, y publicado por The Washington Post.

Es decir, unas 16 millones de personas en EU no saben que la leche de chocolate es una combinación leche, cacao y azúcar.

El diario estadunidense destacó, no obstante, que esa cifra no es del todo sorprendente pues por décadas muchos habitantes de EU han demostrado que no tienen ni idea acerca de temas de agricultura y nutrición.

No sabemos qué opinarían los mexicanos al respecto, pero confiamos en que saben que la leche de chocolate no proviene de vacas castañas.