Elotería de Tijuana no se queda atrás y crea su versión unicornio

Es evidente que si alguna fórmula encuentra el éxito, de inmediato habrá quien intente repetirla. Tal es el caso de La elotería, un local en Tijuana, Baja California, dedicado a esta delicia mexicana, que ofrecerá por única ocasión este miércoles 26, la versión ‘Unicornio’, de la que adelantó su apariencia, a través de su página de Facebook.

El inusitado revuelo que causño la semana pasada la franquicia Starbucks em diversos países, con la presentación de su Frapuccino Unicornio, colorida bebida que no solo cambia de color, sino de sabor.

Desde el lanzamiento de la promoción, el lunes por la noche, ha recibido comentarios diversos. Por ejemplo:

Visualmente es muy lindo…. No se me antoja darle una mordida, pero se trata de estar a la vanguardia y ustedes lo han logrado. Si puede una cafetería, ¿por que ustedes no? Buena suerte. Y a los que nos les guste, les aseguró que han probado cosas peores y les encanta hacer pancho de todo… Tomen la vida con humor, no hay que ser tan amargados.