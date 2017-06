Cuándo él quiere ser papá pero su pareja no

“Tengo casi 30 años y creo que es muy válido platicar de los planes a futuro cuando empiezas a salir con alguien. Ya no quiero perder el tiempo con chavas que sólo quieren divertirse sin formalizar o que andan en la onda de ‘me chocan los niños’. Yo sé perfecto lo que quiero: casarme y ser papá. El problema es que cuando lo platico con las chicas, salen huyendo. Obvio no saco el tema en las primeras citas, pero creo que después de un par de meses de salir eso ya es un tema importante. Lo malo es que cuando comento que quiero una familia parece que les digo ‘voy a ofrecer tu alma en una ceremonia satánica’. Algunas tienen la amabilidad de decirme que eso no es lo quieren y ‘bye’, otras simplemente se alejan. ¿De verdad es tan malo desear tantita estabilidad?”. – Gustavo, 28 años.

3. “Cuando digo que quiero ser papá se burlan de mí”

“Desde muy chico supe que lo mío es ser papá, todos saben que soy súper ‘niñero’. Me encanta sentarme a jugar con los niños, salir a pasear, cuidarlos, ¡son de lo más divertido! Cada vez que digo que mi sueño en la vida es ser papá, mis amigos se burlan de mí, me dicen ‘señora’, ‘pareces vieja urgida’, ‘deberías ser nana’, etc. Hasta las chavas se ríen cuando les cuento que sé cambiar pañales y dejo que mis sobrinitas me maquillen. Ya mejor no digo nada, algún día llegará la mujer que esté en mi mismo canal”. – Joaquín, 23 años.