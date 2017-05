Un bebe intenta caminar pocos minutos después de nacer

La enfermeras de un hospital de Brasil preparan a un recién nacido para darle el primer baño de su vida. Todo transcurre con normalidad hasta que el bebe, sostenido en pie por una partera, simula que da pasos entre exclamaciones de asombro.

Solo habían transcurrido 20 minutos desde el parto. Los bebés normalmente empiezan a andar alrededor del primer año de vida, pero lo que sucedió no es extraño y tiene una explicación. Se conoce como reflejo de marcha y es común en la mayoría de bebés aunque normalmente no aparece hasta que pasan unos días. Consiste en que cuando se sujeta al recién nacido en posición vertical y sus pies entran en contacto con una superficie dura, estira las piernas y las mueve como si caminara. Este reflejo primario se pierde en torno al tercer mes; tiempo después los pequeños intentan dar sus primeros pasos, pero ya no lo hacen por un estímulo automático sino porque quieren desplazarse con algún fin (por ejemplo, alcanzar algún objeto o a alguna persona).

El vídeo, compartido en Facebook, se hizo viral y suma desde el pasado jueves más 87 millones de reproducciones.