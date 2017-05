Bebé cae de un vehículo en movimiento

Una cámara de seguridad captó el momento en que un bebé de un año de edad sale despedido de un automóvil mientras este daba una vuelta en un transitado cruce de calles de la provincia de Henan, en China.

En el video, se puede ver cómo el vehículo llega al cruce y al momento de girar el bebé se sale del auto y termina tirado en plena calle.

Al momento, un oficial de tránsito hace sonar su silbato para detener el tráfico y corre para recoger al infante, mientras su padre baja del auto y corre a buscar a su hijo.

De acuerdo con medios locales, la puerta trasera del coche no se encontraba bien cerrada, lo que hizo que se abriera de manera repentina. Se cree que el bebé no iba bien asegurado a su asiento, sin embargo esto no fue comprobado.

Tras regresarle al menor, el agente recomienda a su padre que lo lleve con un doctor para que lo revisen.