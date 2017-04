Apoyan en redes a #LadyTrump (Video)

A través de redes sociales circula una nueva personalidad; se trata de #LadyTrump, quien prepotentemente reclama el servicio de la empresa AT&T .

Seguramente no será la primera ni la última vez que un cliente llegue a quejarse de su línea telefónica, sin embargo, pocos como esta mujer, quien llegó pegando el grito en el cielo y a los trabajadores también, despotricando maldiciones por todos lados y exigiendo que el gerente se presentara porque quería cancelar su contrato.

El empleado que la atendía, no lograba hacer más que pronunciar unas cuantas palabras y dejarla sacar todo el odio que traía a ver si así paraba, pero no.

La protagonista del video agrede a los empleados del lugar y culpa de los altos costos al presidente Donald Trump, mientras exige aclarar las cosas con un gerente.

Al final, el gerente decidió enfrentarla de cerca y al parecer optó por cumplir el reclamo, cancelarle el servicio y hacerla salir lo más pronto posible de ahí, aunque claro, ella no paraba de culpar a Mister Donald por el pésimo servicio.

Sin embargo en Twitter, la ciudadana cuenta con el apoyo de los usuarios ya que aseguran que les pasa lo mismo cuando acuden a las oficinas a reclamar un servicio o simplemente no los atienden.

Amé a #LadyTrump porque yo me pongo igual cuando no me llega la recarga que hago en el oxxo.

— EL MUCHACHO ALEGRE (@PabloZta) 28 de abril de 2017