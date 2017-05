Anunció su embarazo a su esposo de una forma original (Video)

Pensó que lo habían detenido por haber cometido alguna infracción, pero no se trataba de eso.

Los agentes del orden, en complicidad con la esposa de la “víctima”, habían acordado en darle una sorpresa: anunciarle que iba a ser papá. La historia fue compartida en Facebook donde se ha vuelto viral.

Al detenerlo, los policías le dijeron que tenían que multarlo por llevar un supuesto bebe en su vehículo, sin las medidas de seguridad necesarias.

“Te paramos porque llevas un bebe en el auto y no tienes silla para niños” le expresa el uniformado a hombre, quien sorprendido no entiende las palabras y le asegura no llevar ningún niño en su carro.

Sin embargo, en el preciso momento en el que el hombre negaba la situación, el agente le hace una seña para que voltee a ver a su mujer. Ella, mientras grababa la escena con su celular, mostraba un test de embarazo en su mano, diciendo: “Tenemos un bebe en el auto, pero no tenemos la silla”.

Creo que eso significa que vas a ser padre, hombre”, dijo el oficial mientras su colega le entregaba un paquete con un regalo para el futuro papá.