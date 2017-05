YouTube dejará de dar soporte al Wii en junio

Más que un aviso, como una enorme amenaza comenzaron a aparecer mensajes en la aplicación de YouTube destinada a la consola Wii de Nintendo (sí, al anterior al Wii U) advirtiendo que no importa lo que hagas: el 30 de junio YouTube dejará de dar soporte a esta plataforma.

“Este dispositivo ya no será compatible con la plataforma de YouTube a partir del 30 junio. Para obtener una lista de dispositivos compatibles, visite el sitio web de ayuda de YouTube”

Estas no son malas, son pésimas noticias para los que no tienen Smart TV, Roku o consolas de generaciones más recientes. No podemos quejarnos, se veía venir (ya hace medio año avisaron que “pronto” dejarían de prestar el servicio y al fin paso).

En el sitio oficial de YouTube se puede leer que las consolas que siguen siendo compatibles son PlayStation 3 y 4, Xbox 360 y Xbox One, y Wii U, además “La mayoría de las Smart TV de 2013 en adelante tienen la versión más reciente de la aplicación YouTube para TV”.

Queda esperar para ver si Netflix seguirá sus pasos y cuando será el fatídico día en el que tengamos que decirle adiós.

Ni modo, renovar o morir.