Ya es oficial, el SNES mini es toda una realidad

La consola contará con 21 juegos que incluyen clásicos como Super Mario World, Earthbound, The Legend of Zelda: A Link to the Past, y más

Nintendo confirmó el sueño húmedo de toda una generación: el regreso del mítico e icónico SNES, la consola más popular de los años noventa.

“Modo 7, rotaciones en 360º, 32,000 colores, sprites detalladísimos, la revolución de los cartuchos de 32 megas, el chip Super FX,… Todos estos términos están asociados a la consola que albergó un catálogo de juegos que muchos consideran el mejor de la historia. 25 años después del lanzamiento de Super Nintendo, prepárate para revivir la gloria del ’cerebro de la bestia’” indica Nintendo en un comunicado.

Super Mario World, Earthbound, Star Fox 2 + 18 more games? Now you’re playing with super power! #SNESClassic launches 9/29. pic.twitter.com/BPPGjpskPT — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 26 de junio de 2017

La consola contará con 21 juegos que incluyen clásicos como Super Mario World, Earthbound, The Legend of Zelda: A Link to the Past, y para sorpresa de todos, también el nunca antes visto Star Fox 2, que se mantuvo en desarrollo pero nunca salió a la venta (para poder disfrutar el juego es necesario terminar la primera fase del Star Fox original). Además incluirá un cable HDMI, un cable de carga USB, un adaptador de corriente, y dos controles para que puedas jugar al lado de tu hermano menor o cuates Nintendomaníacos.

Aquí te dejamos la lista completa de juegos:

EarthBound

Super Mario World

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Star Fox 2

Super Mario Kart

Super Metroid

F-Zero

Super Street fighter Turbo II

Super Punch-Out

Super Castlevania IV

Donkey Kong Country

Mega Man X

Kirby Super Star

Final Fantasy III

Kirby´s Dream Course

Yoshi´s Island

Super Mario RPG

Star Fox

Contra III

Secret of Mana

Super Ghosts’n Goblins

El SNES Classic Edition (nombre oficial de la consola) saldrá a la venta a partir del 29 de septiembre. Y como era de esperarse, la consola será más cara que el NES Mini, pues se venderá por 79 dólares, pero sin duda lo vale.

Todavía no se sabe cuál será el precio en México, pero si la NES Mini costó 2,000 pesos (mientras que en Estados Unidos costaba 60 dólares), es muy probable que aquí se comercialice en 3,000 pesos.