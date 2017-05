¿”WhatsMessenger”?: Critican a WhatsApp por esta novedad (FOTO)

Facebook es dueño de WhatsApp y con ello vinieron varios cambios para ambos para fortalecerse, aunque el control de Mark Zuckerberg sobre la app influyó de manera negativa entre usuarios.

Y es que WhatsApp incluirá “stickers”, pareciéndose así más a Facebook Messenger, algo que no cayó de todos bien entre los usuarios.

WABetaInfo dio a conocer con una imagen el hecho en Twitter, donde menciona que Forbes en artículo reveló que sólo será un “copiar y pegar” y no tendrá WhatsApp nuevos stickers.

“Nooo[…] ¡Están arruinando WhatsApp!”, lamenta un usuario. “Decepcionado”, expresa otro a través de Twitter.

No hay fecha aún para el cambio aunque no se hicieron esperar las quejas.

Una buena noticia que recogieron como agradable ciertos usuarios es que WhatsApp tendrá la posibilidad de descargar nuevos paquetes.

WhatsApp will use these stickers packs. #Facebook pic.twitter.com/6TuCfBG3If

