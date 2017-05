Una razón más para que abandonemos WhatsApp

Muchos factores nos han hecho determinar que la mejor opción para mensajería instantánea no es WhatsApp. Sin embargo, es la aplicación más utilizada a nivel global y mientras el mundo no decida migrar a otras plataformas, no tendrá ningún sentido que las minorías lo hagan. Hace unos días, la plataforma sufrió un colapso el cual aún sigue siendo un misterio, además de que su interfaz es muy poco atractiva, pero si ninguna de esas razones es motivo suficiente para abandonar WhatsApp, quizá lo siguiente podría convencerte.

Lamentablemente, en las últimas semanas hemos visto que WhatsApp ha planteado la idea en los usuarios de buscar una nueva alternativa para comunicarse después de haber fallado durante horas, pero no ha sido motivo de suficiente peso para migrar a otras aplicaciones. No obstante, otra de las razones primordiales a tomar en cuenta al momento de utilizar una aplicación es el consumo de datos móviles. Dentro de toda la competencia posible, un estudio dio a conocer cuál es la plataforma que menos consume Internet.

La investigación realizada por SOSTariffe tomó en cuenta aplicaciones como WhatsApp, Telegram, Google Hangouts, Line, Viber, Facebook Messenger y Skype para conocer cuál de éstas consume menos o más datos móviles. Los resultados demostraron que Telegram, además de ser la aplicación más completa en cuanto a utilidades, es la que quizá menos sorpresas en tu factura te podría traer.

Telegram acaba de demostrar ser la plataforma que menos datos móviles consume sin importar el uso que le demos. A WhatsApp no le fue mal en el estudio, pero sí demostró estar por debajo de Telegram por casi el doble de megas utilizados en mandar y recibir mensajes.

En el estudio realizado se midió el consumo de datos por horas, con las mismas cantidades de mensajes enviados por todas las aplicaciones. Por razones evidentes, Telegram nos convendrá para gastar menos datos que lo que consumimos en WhatsApp y ni hablar de aplicaciones como Facebook Messenger que están saturadas de herramientas que las hacen imposibles de utilizar.