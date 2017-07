Telegram se actualiza y vuelve a dejar en ridículo a Whatsapp

Cuando creíamos que no podía ser mejor, llegan los supergrupos y la apertura a pagos móviles con Android Pay.

Mientras Whatsapp anda en boca de todos al presumir como una “novedad” el poder eliminar los mensajes “sin que otros usuarios lo noten”, Telegram vuelve a actualizarse para recordarnos porque es una aplicación de mensajería mucho más avanzada que Whatsapp.

Telegram ya tenía la opción de eliminar mensajes en un chat desde hace meses, mientras que en Whastapp seguimos esperando a que se implemente en México. Whatsapp también anunció hace algunos días que ya se podrían enviar archivos de cualquier tipo, otra característica que Telegram hacía prácticamente desde que se estrenó.

El día de ayer, Telegram lanzó la nueva versión 4.0.1 de su aplicación en Android y iOS con la cual ahora permitirá crear supergrupos de hasta 10 mil usuarios, así como la inclusión de Android Pay como método de pago para los bots compatibles con los pagos móviles de telegram.

Pero si crees que permitir que al menos 10 mil usuarios puedan interactuar al mismo tiempo en un grupo es algo descabellado, es importante mencionar que en Telegram los grupos y los canales se han vuelto en una excelente herramienta de comunicación para: artistas, que desarrollan temas en telegram; desarrolladores de bots, que implementan nuevas soluciones y funciones a través de la aplicación; y foros de debate de miles de temas. Por lo que el hecho de permitir hasta 10 mil usuarios por grupo es un paso importante para la comunidad, aunque Pavel Durov, creador de Telegram, ha prometido incrementar este límite a 20 mil en un futuro.

De igual forma, los administradores de canales y grupos ahora tendrán la opción de otorgar permisos específicos a los miembros que ellos deseen, de esta manera los usuarios seleccionados podrán gestionar los mensajes, añadir personas, bloquear a otros usuarios, editar la información del grupo y realizar bloqueos parciales.

Respecto a los mencionados bloqueos parciales, es también una de las novedades las cuales permiten que los usuarios bloqueados en esta modalidad solo puedan leer los mensajes del grupo, pero no podrán interactuar en él, al menos durante el tiempo que se le asigne a su bloqueo.

Por último, pero no menos importante, Telegram ha añadido la opción de pagar en sus bots con Android Pay, una excelente noticia si consideramos que el punto pendiente después de que la empresa anunciará los pagos en la app hace unas semanas era el tema de la seguridad, pues a pesar de que la empresa se encargaría de procesar los pagos, no estábamos muy seguros de a donde iba a parar toda nuestra información bancaria, por lo que el uso de Android Pay permitirá que los usuarios no tengan que dar esta información a nadie, salvo a Google.

Telegram quiere comenzar a incrementar el comercio electrónico a través de su gran comunidad de usuarios, los cuales pronto podrían comenzar a crear sus propios grupos de mercadeo para vender y comprar lo que más nos gusta sin la necesidad de salir de la propia aplicación.