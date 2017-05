Sphero lo vuelve a hacer: Ahora presenta su Rayo McQueen que habla

Hace 2 años, cuando se estrenó Star Wars: The Force Awakens, el juguete más buscado por los fans de la saga galáctica fue un curioso BB-8 de la marca Sphero. El BB-8 era una versión mejorada de Sphero 2B, un pequeño robot rodante que la marca había lanzado un año antes, pero que no tuvo mucho éxito por no estar asociado con una franquicia tan popular como Star Wars.

Ahora, buscando replicar el éxito de su BB-8, Sphero llegó a un acuerdo con Pixar para lanzar un robot para el hogar que es idéntico a Rayo McQueen, el protagonista de Cars 3, la nueva película de la franquicia que se estrena en un mes.

El Rayo McQueen de Sphero no solo es igualito al de la salas de cine, sino que además puede conducirse desde nuestro smartphone gracias a una app especial. Por si fuera poco sus ojos -en realidad una pantalla LCD- se mueven igual que los del personaje animado. Lo más sorprendente de todo es que su boca, hecha con plástico maleable, también se mueve y emite algunas de las 300 frases características de McQueen que tiene programadas. El coche cuenta con sensores en su cuerpo para evitar chocar con obstáculos, que además le permiten reconocer cuando lo toquemos, emitiendo un sonido y una animación en los ojos diferente en cada ocasión. Además el juguete tecnológico incluye juegos interactivos para divertir a sus usuarios.

Precio y disponibilidad

El Rayo McQueen de Sphero estará disponible en verano, a la par del estreno de la película, y costará 300 dólares, es decir, el doble que el BB-8 de hace dos años. Un precio alto, pero bien lo vale tener esta curiosa pieza de tecnología 100 % geek.