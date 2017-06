SoftBank comprará Boston Dynamics: la empresa de robots de Google

Ya desde el 2016 se sabía que Google quería poner a la venta su división encargada de construir robots impresionantes como el Handle y ahora, de acuerdo con Business Wire, Boston Dynamics será adquirida por SoftBank (el gigante de telecomunicaciones y tecnología japonés).

Al parecer, la transacción forma parte de un plan de SoftBank por adelantarse a la próxima era de la robótica inteligente. Ya que para Masaypshi Son, presidente y CEO de SoftBank:

“Hoy, hay muchas cuestiones que no podemos resolver todavía con nuestras capacidades humanas. La robótica inteligente va a ser un motor clave para la próxima etapa de la revolución de la información, y Marc y su equipo en Boston Dynamics son los líderes de tecnología clara en robots dinámicos avanzados”.

Aún no se han revelado datos concretos de la adquisición, pero de momento Marc Raibert, el fundador y CEO de Boston Dynamics asegura que sienten gratificados por formar parte de la “visión audaz” de SoftBank y su posición frente a la siguiente revolución tecnológica, al tiempo que espera “empujar los límites” de lo que hasta ahora pueden hacer los robots avanzados para “crear aplicaciones útiles en un mundo cada vez más inteligente y más conectado”.

Y para demostrar que SoftBank va por todo, también anunció la adquisición de Schaft, una empresa de robóitca que se caracteriza por crear robots que se sostienen en dos piernas.

Uno pensaría que los directivos de Alphabet-Google tendrían que estar equivocados por querer vender Boston Dynamics, pero lo cierto es que ésta no genera dinero y no podemos olvidar el incidente con el video publicado del robot Atlas, donde podíamos ver cómo era maltratado y mostraba un comportamiento casi propio un humano, por lo que la gente de Google se mostró enfadada y desconcertada, pues no querían que se les relacionase con la creación de androides.

Ante el escándalo, la directora de comunicaciones de Google, Courtney Hohne, pidió a los trabajadores de la compañía que no compartieran el video, pues no importaba que la gente se viera entusiasmada por la creación de un robot con estas características, Google todovía no se sentía listo para lidiar con estas posibilidades futuristas.

Por otra parte, habrá que esperar más noticias respecto a la adquisición de Boston Dynamics para conocer los planes a futuro de SoftBank.