¿Cómo será el nuevo iPhone?

Siempre que se aproxima la salida de la siguiente generación del iPhone se crean muchas expectativas y rumores entorno al producto estrella de Apple. Y el iPhone 8 no es la excepción.

De acuerdo con los rumores, el último modelo del dispositivo inteligente de Apple tendrá una estructura trasera de vidrio e incluirá la carga inalámbrica, además de que su precio de venta estaría en 1,000 dólares (aunque no se sabe si ese precio es “a partir de” o “hasta”), según el sitio web japonés Mac Otakara.

“Apple ha decidido que el iPhone 8 será el único iPhone que integra la carga inalámbrica y para los últimos dos modelos (iPhone 7 y el iPhone 7 Plus) venderá cargadores inalámbricos independientes hechos por Luxshare, la compañía china detrás de la carga inductiva en el reloj de Apple”, destacó dicho blog.

Una mala noticia para los fanáticos del iPhone, es que los modelos 7S y 7S Plus no incluirán el adaptador de auriculares Lightning a 3.5 mm suministrado con los modelos 7 y 7 Plus.

También se han realizado rumores en torno al nombre que se le dará al nuevo dispositivo, y aunque la lógica apunta que sea iPhone 8, al tratarse de una edición de aniversario podría ser bautizada como iPhone X.