Samsung está trabajando en una bocina inteligente para el hogar

Aunque Samsung no ha empezado la batalla de los asistentes inteligentes con el pie derecho, la compañía no quiere rendirse, por eso, ahora –y de acuerdo con The Wall Street Journal– la compañía quiere crear su propio altavoz inteligente con Bixby integrada.

Si bien, la idea no es del todo mala, Samsung parece adelantarse a su propio paso, ya que Bixby ha presentado diversos problemas que tienen que ver con su lanzamiento en occidente. Como señala The Korea Herald, el retraso no sólo se debe a complicaciones lingüísticas de Bixby para entender otro idioma, también la IA de Samsung carece de datos suficientes para desarrollar adecuadamente el proceso de machine learning.

Esto no parece mermar en las intenciones de la compañía coreana ya que apostará por crear una bocina inteligente que hasta ahora está denominada como proyecto “Vega”, el cual -desde luego-busca competir con Amazon Echo, Apple HomePod o Google Home.

De acuerdo con un portavoz de Samsung:

“El desarrollo de Bixby en otros idiomas está tomando más tiempo del necesario, debido a la falta de acumulación de grandes volúmenes de datos”.

Desde luego, el machine learning no es cosa sencilla, algunas otras inteligencias artificiales como la de Google ha tenido que recurrir a sitios como Reddit para entender ciertos matices del inglés. Sólo esperemos que cuando el proyecto Vega esté listo, Samsung haya solucionado el problema de aprendizaje de Bixby.