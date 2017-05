S8 en la CDMX

Esta semana pusimos a prueba al nuevo protagonista de la familia de Samsung, el Galaxy S8, y de paso dimos un tour por la Ciudad para redescubrir a la Capital a través de su lente de 12 MP con sensor Dual Pixel.

Recorrimos Paseo de la Reforma y la zona céntrica para sacar “postales” con el Modo Profesional de la cámara, que ayudó a mejorar las condiciones de luz a pesar de que el clima nublado no ayudaba.

Sin duda mi fotografía favorita fue la del Palacio de Bellas Artes, ya que la cámara facilitó capturar todo el recinto sin perder el enfoque, con una gama de colores vivos que resaltan en su pantalla de 5.8 pulgadas con resolución WQHD+, ligeramente menor a 4K. Incluso los 8MP de la cámara frontal y su embellecimiento facial me ayudaron a salir mejor en las selfies.

¿Y qué hay del rendimiento?, durante el recorrido, que duró aproximadamente 7 horas, tomé fotografías cómo si no hubiese mañana, mientras escuchaba Spotify para amenizar mi viaje con los audífonos AKG incluidos, que si bien no cancelan el ruido externo, sí son muy cómodos.

Al finalizar, la batería de 3,000 mAh aún tenía 20 por ciento, suficiente para presumir mis obras en las redes sociales. Una vez que la batería murió, bastaron menos de 2 horas para tener listo el celular para otro recorrido con su carga rápida.

Otro aspecto a destacar es el reconocimiento facial. A pesar de utilizar lentes y audífonos grandes, el celular no tenía problemas para leer mi rostro, algo muy útil para no tener que mostrar mi patrón de seguridad ante las miradas que captaba el dispositivo.

También me agradó la precisión del lector de huella digital, aunque admito que al inicio me costó adaptarme, pues en más de una ocasión coloqué mi dedo en la lente y no al costado de ella, que es en donde está ubicado.

Pero nada en la vida es perfecto y a pesar de que el S8 tiene un buen desempeño con su procesador Qualcomm Snapdragon 835 y 4GB de RAM, se calentó bastante con el uso continuo y llegó a ser molesto, sobre todo porque tenía que redactar notas durante coberturas.

Otro aspecto que no me convenció fue Bixby, ya que sus funciones son bastante limitadas. El nuevo asistente tiene un botón especial en el que se despliega el contenido de la galería, el clima, recordatorios y otras apps sugeridas, lo cierto es que lo más interesante de la herramienta fueron sus funciones con la cámara.

Al buscar un regalo para mamá, pude encontrar un vestido parecido al que ella me había dicho que le gustaba. ¿Cómo lo hice?, tomé una fotografía del vestido cuando estaba distraída y con Bixby pude saber el precio y en qué tiendas lo encontraría disponible.

¿Conviene comprarlo?

Si buscas un celular elegante y cómodo sin sacrificar el tamaño de la pantalla, el Galaxy S8 es una buena opción, sobre todo si quieres experimentar con fotografías de gran calidad sin tener tanta experiencia con la lente.Por otro lado, si estás esperando el cambio radical en los celulares y la pantalla sin bordes no te parece suficiente motivo, sigue buscando.

Samsung Galaxy S8

$17,300 en Telcel