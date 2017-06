Rumores apuntan a que el año entrante veremos un Nintendo 64 Mini

Nintendo ha estado haciendo muy bien las cosas en los últimos dos años, después de una fuerte crisis producto del fracaso de la Wii U, finalmente podemos decir que sus perspectivas a futuro lucen más que brillantes, con una consola exitosa en el mercado, metida de lleno en el desarrollo de juegos móviles, y lanzando exitosos productos retro, como la prácticamente agotada en su preventa SNES Mini.

Ahora, de cuerdo con diversos reportes recogidos por Gamespot, Nintendo podría volver una tradición anual el lanzamiento de versiones miniaturas de sus consolas. De ser cierta esta versión, el año entrante veríamos en los estantes un Nintendo 64 Mini con juegos inmortales como Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario Kart 64, Resident Evil Zero, Super Smash Bros o International Superstar Soccer 64.

Pero no todo son miel sobre hojuelas para los fans de la Gran N, de acuerdo con David Lumb (analista de Engadget) es poco probable que la Nintendo 64 Mini sea una realidad (o por lo menos un éxito), debido a que considera que el catalogo de juegos de la consola es muy pobre y el control es “muy malo” (sobre todo porque el joystick se descomponía muy fácilmente). Francamente no compartimos esa opinión sobre la consola, pero es cierto que la N64 fue la primer consola de Nintendo que no tuvo de su lado a la mayoría de los desarrolladores importantes, además los derechos de algunos de sus juegos más icónicos (Goldeneye 007, Killer Instinct Gold, Banjo-Kazooie y Conker’s Bad Fur Day) ahora pertenecen a Microsoft, por lo que casi imposible verlos en la rumorada consola.

La decisión de lanzar la Nintendo 64 Mini está en manos de la compañía japonesa, pero no dudamos que sería un éxito ¿Estás de acuerdo?