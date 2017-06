Regresa Street Fighter

Ya sea con patadas, golpes, rayos de calor, armas o las garras de un feroz oso, estos juegos aliviarán el estrés y la furia que quizás has guardado por mucho tiempo al enfrentarte a peleadores fantásticos, súper héroes, villanos y hasta una estrella pop que te obligará a unirte a su grupo de baile.

Clásica con Ultra Street Fighter II: The Final Challengers

Plataforma: Nintendo Switch

Golpe maestro: la versión clásica del juego de pelea regresó con el diseño y audio clásico, aunque si lo prefieres puedes elegir nuevos gráficos que se ven como si estuvieras viendo una serie animada japonesa.

Personajes: además de los clásicos, como Ryu, Guile o Chun-Li, ahora puedes jugar con Evil Ryu y Violent Ken.

Modos de juego: batalla local, en línea, cooperativo con amigos y, por primera vez un FPS en el que puedes lanzar tu propio ‘hadoken’ o ‘shoryuken’ con ayuda de los Joy-Con.

Contenido extra: un libro digital con arte de la historia de Street Fighter.

Qué está padre: poder jugar en donde quieras y armar retas en cualquier momento gracias a la portabilidad de la consola.

No tan padre: jugar con los Joy-Cons, pues son demasiado pequeños e incómodos para usarlos por mucho tiempo.

Precio: $1,200 en gamershop.com.mx

Nueva generación con Tekken 7

Plataforma: PS4 y Xbox One

Golpe maestro: al aprovechar las capacidades del motor gráfico Unreal Engine 4, la nueva edición de Tekken describe sus diseños como fotorrealistas e introduce nuevas mecánicas de juego más fluidas.

Personajes: más de 30 personajes conocidos, nuevos peleadores como la estrella pop Lucky Chloe y la llegada de Akuma de Street Figther.

Modos de juego: modo historia que narra el último episodio de Mishima Blood Saga, con secuencias de acción entre las batallas, y sistema competitivo con hasta 7 jugadores.

Contenido extra: al perfilarse como un esport, incluye una función para interactuar con otros usuarios a través de mensajes de texto o un servicio de voz.

Qué está padre: la cantidad de personajes a elegir y la combinación de historias serias y batallas ridículas, como las que involucran a Panda, el oso guardaespaldas de Ling Xiaoyu.

No tan padre: la inmortalidad del peor padre y abuelo en la historia de los videojuegos; es momento de destruir a Heihachi Mishima.

Precio: $1,040 en amazon.com.mx

Súper batalla con Injustice 2

Plataforma: PS4 y Xbox One

Golpe maestro: además de un sistema de juego con secuencias y equipo para personalizar a tu personaje, los escenarios cambian durante la batalla.

Personajes: 32 héroes y villanos desbloqueados, y 5 personajes misteriosos.

Modos de juego: modo historia que continúa la trama de Injustice: Gods Among Us, batalla local y batalla en línea.

Contenido extra: es el mayor repertorio hasta ahora de personajes de DC Comics en un videojuego y el juego es fiel al humor negro de las historietas.

Qué está padre: tiene mecánicas dignas de Mortal Kombat y no es de sorprenderse: Netherrealm Studios,desarrollador de dicho juego de pelea, también trabajo en Injustice 2.

No tan padre: no hubo cambios muy grandes en las mecánicas de juego en comparación con el primer título, pero no es nada para azotarse y dejar de jugarlo.

Precio: $1,120 en liverpool.com.mx