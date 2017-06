Prohíben venta de Roku en México

Los usuarios que poseen televisores digitales no inteligentes, las pueden convertir en tal, gracias a varias opciones, como Roku, la cual se comercializa en México desde hace dos años con diferentes modelos, no solo como decodificador, sino como parte de los contenidos que marcas de smart tv, como los de Hisense, integran. La mala noticia es que ya no pueden venderse en nuestro país.

Debido a que Cablevisión se quejó de que estaba transmitiendo contenido no autorizado, solicitó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que fuera retirado del mercado nacional, pidiendo el cese de ventas en las tiendas departamentales Liverpool, El Palacio de Hierro, Sears y hasta a Amazon.

No solo eso, lo más difícil es que piden que los bancos y tiendas de conveniencia como Oxxo y Seven Eleven no acepten los pagos, ya que entre esos está el que terceros realizan por integrar programación ilegal empleando una app con tal fin, donde los beneficios económicos no son percibidos por Ritmoson, GalaTV y Canal 5.

Desgraciadamente, el manejo que se hace del dispositivo de forma independiente, no es culpa de Roku, ya que por su parte, cuando detectan este tipo de actividades, suspenden dicha transmisión de contenidos.

En este caso parece ser que hay pagarán justos por pecadores. Hasta ahora Roku no ha emitido comunicado oficial ante esta penosa y vergonzosa situación, donde se limita las opciones de visualización, cuando la culpa de forma directa, no es del servicio de streaming. De hecho, haciendo búsquedas rápidas en redes sociales, es sumamente fácil detectar empresas y personas que ofrecen dichas programaciones, sin ser parte de la compañía.

No se espera que afecte al servicio que viene incluido en televisores inteligentes, pero hay que esperar a que surja más información para conocer detalles adicionales, sobre todo, la postura de Roku.