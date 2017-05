Un nuevo rumor afirma que el iPhone 8 será el más grande de todos

Faltan escasos cuatro meses para que llegue septiembre y eso sólo puede significar una cosa: el lanzamiento del iPhone 8. Mientras la fecha se acerca los rumores crecen al igual que la expectativa de los usuarios de Apple. Pues bien, según un informe de iDrop News, el nuevo smartphone de Apple será más largo y pesado que su antecesor. De hecho, se habla de una media entre el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus.

De acuerdo con trabajadores involucrados en la fabricación del teléfono, Apple planea un teléfono que mida 143.59 x 70.94 x 7.57 mm, es decir que podría ser más grande que el iPhone 7 y más grueso que el iPhone 7 Plus. Esto significa que también su peso tendría que ser mayor, y aunque no se sabe nada al respecto es probable que pueda superar los 188 gramos del 7 Plus.

Con la finalidad de permitirnos tener una imagen más clara del teléfono, iDrop News creó una serie de rendes donde podemos ver una comparación entre el iPhone 7, el iPhone 7 Plus y el iPhone 8 de décimo aniversario. Desde luego, la desaparición de biseles nos permite ver un teléfono más parecido al Galaxy 8 el cual, precisamente, mide 148.9 x 68.1 x 8 mm. Eso significaría que la versión plus del teléfono de Samsung seguiría manteniendo proporciones mayores (159.5 x 73.4 x8.1 mm).

Este render también nos permite apreciar el modelo con el tan rumoreado lector de huellas digital dentro de la pantalla y la desaparición del botón de inicio. Pero mientras seguimos esperando a que Apple lancé su nueva versión del iPhone nada es seguro y sólo nos queda seguir haciendo especulaciones al respecto.