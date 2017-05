Netflix le dirá adiós a estas 92 producciones

Mucho se habla de los estrenos mensuales de Netflix, que si esta serie, que si tal película, que por fin estrenaron este documental, pero poco se dice de los contenidos a los que la plataforma les dice adiós cada mes como parte del proceso de actualización de su catálogo.

Ya sea porque Netflix no llegó a un acuerdo con los grandes estudios de televisión para mantener estos títulos en México o simplemente decidió ya no renovar los permisos por falta de interés de los usuarios, estos son los 92 títulos que le dirán adiós a la plataforma en junio:

Series y documentales

Avanzada estilo (2014). Jueves 1.

Art of conflict (2012). Jueves 1.

El comienzo de la vida (2016). Jueves 1.

Earth from Above (2010). Domingo 18 de junio.

El Show de Perico (2013). Jueves 1.

Las mágicas historias de Plim Plim (2014). Jueves 1.

Zumbastico Fantástico (2011). Jueves 1.

Películas

Albatross (2011).

A primera vista (1999).

Asustadiza (2009).

Aventuras en la selva (2009).

Belleza popular (2009).

BloodRayne 3: la sangre del reich.

Bottle shock (2008).

Casa Grande (2014).

Cherry (2010).

Complot mafioso (2009).

Daños corporales (1993).

Degradados (2011).

Demasiado bueno para ser cierto (2009).

Deuda de sangre (2011).

Dónde están los hombres (2011).

Dormir al sol (2010).

Dragon eyes (2012).

Dreaming Lhasa (2006).

El ángel más pequeño (2011).

El Cairo (2008).

En el camino (2012).

El enviado (2004).

El dragón de Navidad (2014).

El Frente (2010).

El mensajero (2012).

El mundo mágico de Jack (2008).

El Niño (2016).

En riesgo (2010).

Exterminio (2002).

Fast food nation (2006).

Felices para siempre (2009).

Fish ‘N Chips: Mejores enemigos para siempre (2013).

Gooby (2009).

Hara-Kiri (2011).

Houdini (2015).

Inocencia perdida (2011).

Janie Jones (2010).

Juego de traiciones (2010).

Just Wright (2010).

La música nunca paró (2011).

La prueba (2011).

La suerte del vinicultor (2009).

La senda (2012).

La tribu arcoíris (2011).

Lejos de ella (2006).

Los paranoicos (2008).

Los Pelayos (2012).

Manolete (2008).

Marcado por la muerte (2010).

Masterpiece: Worricker: Salting the Battlefield (2014).

Masterpiece: Worricker: Turks and Caicos (2014).

Max Payne (2008).

Maximum Conviction (2012).

Medio sol amarillo (2013).

Pánico 5 Bravo (2014).

Palermo Shooting (2008).

Paris, Texas (1984).

Pathfinders: In the Company of Strangers (2011).

Personal Effects (2009).

Quisiera ser grande (1988).

Sam Steele: Agencia de detectives junior (2009).

Scary Movie (2000).

Seconds apart (2011).

Secretos peligrosos (2011).

Secuestrados (2011).

Seis balas (2012).

Sensaciones de medianoche (2009).

Tan lejos, tan cerca! (1993).

Tideland (2005).

Trabajo mortal (2014).

Tribute (2009).

The Lords of Salem (2012).

Tyler Perry’s Good Deeds (2012).

Un amor equivocado (2009).

Un día para sobrevivir (2012).

Un hombre común (2013).

Un paraíso para los malditos (2013).

Valley of Knights (2015).

Vientos de esperanza (1998).

Wall Street: Money never sleeps (2010)

Yo amo a Shakey (2012).

Zambezia (2012)

11/11/11- El enviado (2011).

12 perritos de Navidad: el gran rescate (2012).

14 espadas (2010).