Netflix bloqueará su servicio en algunos dispositivos Android

La app ya no está disponible en Google Play para dispositivos con acceso root, pues con la actualización 5.0 viene con una DRM

Netflix no está funcionando en algunos dispositivos Android, pero no es porque exista un problema con la plataforma o con los aparatos, sino una disposición deliberada para impedir el acceso a su aplicación de algunos equipos.

Así lo confirmó la compañía con base en Los Gatos, California, al señalar que esto es parte de una nueva actualización de su app, con la finalidad de bloquear el acceso a su servicio móvil a dispositivos que no estén “certificados por Google o hayan sido alterados”.

Al parecer, la app ya no está disponible en Google Play para dispositivos con acceso root, pues con la actualización 5.0 viene con una DRM para detectar si un usuario ha realizado el acceso a través de un ‘permiso’ de este tipo, según se explica desde Android Police.

La razón, es que Netflix busca reducir las posibilidades y combatir la piratería de su contenido ahora que es posible descargarlo.

“Con la última versión 5.0, confiamos plenamente en el Widevine DRM proporcionado por Google; Por lo que muchos dispositivos que no estén certificados por Google o que han sido alterados no funcionarán con nuestra última aplicación y esos usuarios no verán la app de Netflix en la Play Store”, dice un comunicado de la compañía citado por el sitio.

El consumo de contenidos a través de plataformas digitales, dispositivos móviles y, en particular, el video streaming, es la tendencia de mayor fuerza en los últimos años, no en vano es un mercado con un valor superior a los 16 mil millones de dólares, de acuerdo con datos de Statista.

Netflix tiene actualmente más de 98 millones de usuarios de todo el mundo y a finales del año pasado liberó una actualización de la app para smartphones y tablets para poder descargar el contenido para verlo sin conexión a internet.

Por lo que usuarios con dispositivos ‘rooteados’ representaban un riesgo para su contenido, por lo que decidieron reducir las posibilidades de que las descargas sirvan como fuente de piratería. Cabe destacar que para la gran mayoría de usuario la actualización no cambiará de manera significativa la compatibilidad con sus dispositivos Android.