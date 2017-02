¿Cómo Neri Vela llevó tortillas al espacio y por qué son tan importantes?

La creencia común es que los astronautas comen una especie de alimento procesado en tubos que parecen pasta de dientes. Y es que en un principio así sucedía. La NASA tiene un departamento de ingeniería en alimentos enfocado en mejorar la comida espacial y durante años se quebraron la cabeza para abastecer el apetito de los astronautas, sin que la comida pareciera hecha de plástico. Pero no fue sino hasta 1985 cuando Rodolfo Neri Vela, el primer mexicano en ir al espacio, pidió tortillas para emprender su viaje espacial.

La prensa estadounidense no tardó en desconcertarse y criticar la petición del mexicano, quien reiteraba su solicitud de comer tacos durante su estancia en el espacio como parte de la misión STS-61-B, que se llevaría a cabo a finales de 1985. La NASA finalmente aceptó la petición y las cosas se dispusieron de acuerdo al “antojo” de Neri Vela. Fue ahí cuando la agencia espacial descubrió los beneficios de utilizar las tortillas como alimento espacial. Sin embargo, las tortillas que comen los astronautas son distintas a las que comemos regularmente en la Tierra.

En primer lugar, las tortillas de la NASA están hechas a base de una harina alta en proteínas que además contiene conservadores que les permiten durar hasta 18 meses en órbita. Pero lo que las hace realmente excepcionales como alimento espacial, es que sirven como envoltorio comestible para otros alimentos y que no crean migajas (como el pan), desperdicios que en condiciones de gravedad cero podrían dañar las máquinas o controles dentro de la nave.

Tanto aman comer tacos los astronautas que el 16 de octubre pasado, Día Nacional del Taco en Estados Unidos, la cuenta de Twitter de la Estación Espacial Internacional se unió a la celebración con la foto de un taco flotante que el astronauta Tim Kopra se había preparado.

For #NationalTacoDay, here’s a space taco @astro_tim made.Tortillas are one of the most popular food items! https://t.co/JRNWUvhE3l pic.twitter.com/lzIOI1bVi4

— Intl. Space Station (@Space_Station) 4 de octubre de 2016