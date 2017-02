Los infieles de Netflix

Si eres de los que no puede evitar ser infiel con su programa favorito, no te preocupes, ya que en México no se considera tan malo.

El amor está en el aire…y en tu cuenta de Netflix. Nada dice “te quiero” como esperar a que tu pareja esté disponible para seguir viendo los episodios de esa serie que te dejó picado y en la que no has dejado de pensar. Por eso, enterarte de que tu ser amado la vio sin ti puede ser doloroso.

“Quienes suelen ser más ‘infieles’ con las series son las mismas personas que suelen ver muchos episodios al mismo tiempo. En México nos dimos cuenta de que series como ‘The Walking Dead’, ‘American Horror Story’ y ‘Club de Cuervos’ eran las más irresistibles. A nivel mundial están ‘Stranger Things’ y ‘Orange is the new black’ entre otros”, explicó Anne Trench, directora de Brand PR Global de Netflix.

México y Brasil son dos de los países con mayor porcentaje de ‘infidelidad’ con un 58 por ciento, de acuerdo con una encuesta de Netflix realizada a 30 mil 267 personas en todo el mundo. Esto se debe, en parte, a que los usuarios de la región suelen ver la tele en familia, a diferencia de otros países en los que la convivencia frente a la pantalla no es tan frecuente.

La edad es otro factor importante para la falta de control ante una buena trama. De acuerdo con Trench, los jóvenes son quienes suelen mentir más a sus parejas sobre haber visto un episodio sin ellas, aunque no hay diferencia alguna en el género: tanto hombres como mujeres están dispuestos a adelantarse con un 51 y 49 por ciento, respectivamente en México.

Y ¿quién tiene la culpa? ¡Las series!

“La gente culpa a los programas, pues son irresistibles y no pueden dejarlos de ver. Nosotros decimos que es como culpar a un chocolate por ser delicioso y obligarte a comerlo, esa es la excusa más común y la principal razón que dan los usuarios por la que son infieles”, destacó Trench.

Si eres de los que no puede evitar ser infiel con su programa favorito, no te preocupes, ya que en México no se considera tan malo. Eso sí, si vivieras en Hong Kong, sería otra historia, pues el 40 por ciento de los usuarios consideró este tipo de traición aún peor que tener una ventura real.