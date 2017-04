Los 5 trabajos que resistirán a la era de los robots

Casi todos los trabajos humanos requieren que realicemos una combinación de los siguientes cuatro tipos básicos de tareas: manual repetitivo, manual no repetitivo, cognitivo repetitivo y cognitivo no-repetitivo . Cierto es que llegará un momento en que cualquier trabajo humano podrá ser sustituido por el de una máquina pero la pregunta más acertada sería cuándo.

Maestro de Educación Preescolar y Primaria



A menos que intentemos convertir a nuestros niños en pequeños ordenadores, la profesión de maestro debería ser de las pocas profesiones que se mantengan tal y como las conocemos. Está claro que tendremos que establecer una edad mínima relacionada con la integración hombre-máquina de cara a la educación emocionalmente satisfactoria que necesitan los más pequeños. ¿Si queremos que se comporten como humanos deberían ser educados por robots? La polémica y las opiniones están servidas.

Atleta profesional

El inventor estadounidense Raymond Kurzweil estima que en 2045 los ordenadores serán 1.000 millones de veces más potentes y poderosos que todos los cerebros de los seres humanos que habiten la Tierra. Sin embargo, ¿nos imaginamos equipos de fútbol compuestos por robots? ¿Resultaría igual de divertido para los aficionados? ¿Y unas olimpiadas de robots? Está claro que los robots no necesitan superarse y competir por quién es el más veloz, el que salta más alto o quien nada más rápido no tendría el mismo sentido que para los seres humanos tiene el deporte. Así pues, el trabajo de atleta profesional sería de los últimos en caer en esta futura sociedad de tecnología reinante, a no ser que el deporte dejase de ser una prioridad en nuestros intereses.

Político

¿Robots políticos? La política sin seres humanos parece poco probable en estos momentos. ¿Necesitarán las máquinas la política? A corto plazo no es un concepto que veamos plausible. Por el momento, los humanos serán los únicos en la escena política de la sociedad del futuro. Por ello, -por suerte o por desgracia- estarán entre los últimos profesionales que perderán sus empleos a causa de la era de los robots.