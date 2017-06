Todo lo que debes saber del nuevo y poderoso Xbox One X

Finalmente ya conocemos todos los detalles de la nueva consola de Microsoft, que deja atrás el nombre clave de Project Scorpio para ser conocida oficialmente como Xbox One X. Y hay que ser claros: no se trata de una nueva generación de consolas, sino de una versión mejorada del Xbox One. Pero para entender mejor qué es exactamente lo que ofrece, demos un repaso por todas sus características.

La compañía la ha anunciado con bombo y platillo en el E3 2017 como “la consola más poderosa del mundo”, y no es para menos. La Xbox One X es una potente máquina con un rendimiento que alcanza los 6 teraflops, algo muy por arriba de los 4.2 teraflops que corre su principal competencia, la PlayStation 4 Pro.

Al igual que Xbox One, este nuevo sistema puede reproducir contenidos en 4K (incluyendo Blu-rays). Pero a diferencia de su antecesora, la nueva consola ofrecerá una experiencia mejorada con imágenes de mayor calidad y más cuadros por segundo, lo que permite que las transiciones sean más suaves y fluidas. Además, también podrá escalar viejos juegos para que se vean en 4K.

La Xbox One X también está diseñada para soportar juegos de realidad virtual, sin embargo, Microsoft no dijo nada al respecto durante su conferencia en el E3. Así que habrá que esperar a ver más de los planes que tiene la compañía para este tipo de contenidos.

Características técnicas

Resolución: 4K (3,840 x 2,160 pixeles) a 60 FPS con soporte para HDR

CPU: 8 núcleos X86 a 2.3 GHz

GPU: 40 unidades de computación a 1,172 MHz

Rendimiento: 6 teraflops

Memoria: GDDR5 de 12 GB

Ancho de banda de la memoria: 326 GB/s

Disco duro: 1 TB

Unidad óptica: 4K UHD Blu-ray

Juegos y compatibilidad

Microsoft confirmó que todos los juegos y accesorios que actualmente están disponibles para Xbox One también tendrán soporte en su Xbox One X, prueba de que la continuidad que la compañía quiere darle a su más reciente generación de consolas.

A esto hay que sumarle los 42 títulos que vimos en la presentación de E3 2017, en la que se incluyen algunas exclusivas en versiones 4K, como Forza Motorsport 7, Super Lucky’s Tale, State of Decay 2, Crackdown 3 y Sea of Thieves.

Precio y disponibilidad

La nueva Xbox One X llegará a las tiendas de todo el mundo el próximo 7 de noviembre con un precio de $499 dólares. Y junto con la consola, ese mismo día también saldrán un bonche de los juegos que vimos hoy en la presentación de Microsoft.