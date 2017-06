Llegan las Pokebatallas

El popular juego de realidad aumentada Pokémon GO añadirá un sistema de combates contra otros jugadores (PvP) este verano. Se trata de un gran avance para el proyecto de Niantic, pues de momento tan solo se puede competir contra otros jugadores desafiándolos en los gimnasios que poseen.

La noticia ha sido confirmada por el vicepresidente de relaciones estratégicas de Niantic, Mathieu de Fayet, en una entrevista concedida al periódico brasileño O Globo. De Fayet también ha aclarado que el sistema PvP ha tardado tanto en llegar debido al éxito del juego. La enorme afluencia de jugadores tras el lanzamiento en verano del 2016 hizo que Niantic se centrase en mantener los servidores en vez de aplicar nuevas actualizaciones como la del PvP.

Mathieu de Fayet espera que el nuevo sistema de combate atraiga a los antiguos jugadores que dejaron Pokémon GO después de su ‘boom’. Pese a que el videojuego llegó a ser descargado por 650 millones de personas, tan solo hay 65 millones que sigan jugando hoy en día. Por ello, en Niantic creen que el sistema PvP ayudará a revitalizar el juego.

De esta forma, Pokémon GO añadirá una herramienta que lo equipara con entregas de la franquicia para consola, que permiten jugar online contra cualquier jugador en cualquier momento. No obstante, Niantic aún no ha explicado cómo funcionará este sistema ni la fecha exacta en la que llegará.

Es probable que la inclusión de combates sea la última de las tres grandes actualizaciones que Niantic prometió para Pokémon GO en 2017. La primera de ellas llegó a mediados de febrero con la inclusión de 80 nuevas criaturas de la región Johto, mientras que la segunda de ellas traerá a los Pokémon legendarios en una fecha sin concretar de verano.