Kraftwerk tiene su propia bicicleta y parece salida de TRON

Canyon, el famoso fabricante alemán de bicicletas, creó una alianza con la legendaria Kraftwerk -sí, Kraftwerk- para producir una edición limitada de bicicletas.

Sí usted, incauto lector no sabe quién es Kraftwerk, señalaremos que se trata de un grupo de música electrónica alemana formado por Ralf Hütter y Florian Schneider en 1970, su música es pegadiza, minimalista y son toda una leyenda. Así que si todavía no los has escuchado es el momento de hacerlo y seguro querrás comprar esta bicicleta. Sí ya sabes quiénes son, te pido una disculpa por obligarte a leer este párrafo.

El modelo tiene el nombre de Ultimate CF SLX Kraftwerk y se trata solamente de 21 bicicletas en un diseño blanco y negro que remite a la estética de Kraftwerk. Se trata de una bicicleta verdaderamente artesanal y compleja ya que cada pieza se corta y ensambla a mano en un tiempo tiempo aproximado de siete horas.

Esta preciosidad tiene integrado el SRAM wireless eTap groupset, el cual le permite cambiar velocidades de manera electrónica a través de interruptores electrónicos en lugar de cables mecánicos. El SRAM tiene un sistema llamado Airea que permite la comunicación inalámbrica a través de un encriptado de 128 bits entre las piezas acopladas al vehículo.

Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver Kraftwerk con las bicicletas, pues todo. La pasión de Ralf Hütter y Florian Sneider (quien abandonó el grupo en 2008) por el ciclismo es innegable. Ambos recorrían todos los días 20 kilómetros en bicicleta en los años 70 y 80. Además, la banda tiene un sencillo llamado “Tour de France” que lanzó en 1983 y luego grabó un disco llamado Tour de France Soundtracks en 2003, para celebrar los 100 años de la competencia. Y, para rematar, este año la carrera se hará en Düsseldorf, lugar donde se originó la banda y, para conmemorarlo, Kraftwerk dará un concierto para culminar el evento.

La CF SLX Kraftwerk estarán disponibles en el sitio oficial de Canyon a partir del 3 de julio y tendrán un costo de 11,411.90 dólares.