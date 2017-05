Estrena lo más ‘hot’

Desde el próximo lunes y hasta al 2 de junio se celebra Hot Sale, iniciativa que busca incentivar el e-commerce en el País a través de ofertas y promociones.

Nos dimos a la tarea de revisar el precio de los mejores gadgets antes de que inicien las rebajas. Chécalos.

Haz el ‘switch’

Nintendo Switch funciona tanto conectada a televisores como de manera independiente con su pantalla portátil y sus controles que son módulos intercambiables. De momento sus dos más grandes juegos son The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Mario Kart 8 Deluxe, pero se anticipan más lanzamientos, por lo que el Hot Sale puede ser la oportunidad para comprarlo en oferta.

$8,500

Pantalla infinita

Pantallas de 5.7 y 6.2 pulgadas en cuerpos que apenas alcanzan a rodearlas es lo que ofrecen los Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus, que Samsung lanzó en México este mayo. Además, tienen cámara de 12MP, desbloqueo por iris y resistencia al agua.

Galaxy S8 $17,300

Galaxy S8+: $19,700

Sonido apantallante

Sony se subió este año a la tecnología OLED para lanzar su primera Bravia OLED 4K que además, no tiene bocinas tradicionales, sino un sistema que transmite el sonido directamente desde la pantalla.

55 pulgadas: 70,000

65 pulgadas: 126,000

Paquete sonoro

Sonos lanzó recientemente en el País sus equipos Playbase y SUB. Mientras el primero es una bocina que se coloca debajo del televisor, el segundo es un subwoofer para amplificar la potencia. Juntos, son el paquete para sentir tus películas y música de manera inalámbrica.

Playbase: $18,300

Sub: $18,500

Precisión en la muñeca

El Apple Watch Series 2 es la versión más moderna del reloj inteligente de Apple. Ahora es resistente al agua y tiene incorporado GPS y sensor cardiaco para llevar el seguimiento de toda tu actividad física.

38MM y cuerpo de aluminio: 9,000

Gamer portátil

Una pantalla con resolución Full HD y un sonido Dolby Audio Premium es todo lo que necesitas para sumergirte en los videojuegos. La laptop Acer VX5-591G respalda su poder con una memoria gráfica Nvidia GeForce GTX1050, 8GB de RAM y 1TB de disco duro.

$19,000 en liverpool.com.mx